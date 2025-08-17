El gesto de grandes de Olimpia con los niños del Hospital de Clínicas

En las redes sociales del club se difundió un video que muestra la presencia de figuras como el director deportivo Carlos Aitor García y el mánager Carlos Humberto Paredes. También participaron los futbolistas como el zaguero central argentino Manuel Capasso y los volantes formados en la cantera franjeada, Fernando Cardozo y Hugo Quintana, quienes expresaron su emoción por la iniciativa.
Las emotivas declaraciones de los jugadores
Manuel Capasso destacó la importancia del evento: “La iniciativa que tuvo el club es algo muy lindo, venir acá y sacarle la sonrisa a los chicos hoy no tiene precio”.
Hugo Quintana reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó la visita: “Creo que cuando uno ve así la fuerza de los niños, uno también va valorando lo que tiene y también va aprendiendo de ellos”.
Por su parte, Fernando Cardozo hizo una introspección sobre sus orígenes: “Uno siempre trata de volver a las raíces, de donde empezó, creo que todos pasamos por situaciones complicadas en algún momento, creo que uno trata de valorar las cosas que tiene, y obviamente estando acá me puse a pensar en el pasado y de valorar las cosas”.
El club compartió su sentir en una publicación en sus redes: “Un momento de felicidad que no tiene precio. Visitamos el Hospital de Clínicas, para compartir con los chicos por su día y llevarles un poquito de alegría. ¡Gracias por recibirnos, campeones!”.
El Día del Niño en Paraguay se celebra cada 16 de agosto en conmemoración de la Batalla de Acosta Ñu, ocurrida en 1869. En este trágico episodio de la Guerra de la Triple Alianza, jóvenes paraguayos de entre 11 y 15 años sacrificaron sus vidas enfrentando al ejército de Brasil. La fecha fue instituida oficialmente en 1948 por el presidente provisional Juan Manuel Frutos.