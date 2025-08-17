El gesto de grandes de Olimpia con los niños del Hospital de Clínicas

En un emotivo gesto de solidaridad, representantes del Club Olimpia visitaron la sala de terapia infantil del Hospital de Clínicas para conmemorar el Día del Niño. Este sábado, jugadores, directivos y funcionarios de la institución franjeada compartieron un momento especial con los pequeños pacientes y el personal médico, a quienes entregaron regalos y otros presentes.