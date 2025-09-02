Olimpia: Oportunidad para Verza

Olimpia, el Decano del fútbol paraguayo, debuta este miércoles en la Copa Paraguay 2025 contra Fernando de la Mora, de la División Intermedia. El duelo de la tercera fase será en el estadio Facundo Deleón Fossatti del 12 de Junio de Villa Hayes, a las 16:00.
Verza será el golero franjeado debido a que el chico Facundo Insfrán se encuentra al servicio de la selección Sub 20, mientras que el uruguayo Gastón Olveira resintió su lesión que le demandará alrededor de tres semanas de recuperación.
Si el club solicita, Insfrán podrá ser liberado el fin de semana para el próximo choque liguero.
El guardameta iteño Verza tuvo una interesante fase, con nueve presentaciones, cuatro en el Apertura, cuatro en el Clausura y una en la Libertadores. Sin embargo, no pudo mantener su nivel por lo que perdió la titularidad, a la que había llegado por el bajón de Marino Arzamendia, actualmente en Guaraní.
Siguiendo con el tour por el interior del país, Olimpia se presentará el domingo en Pedro Juan Caballero para enfrentar al 2 de Mayo, a las 16:00.