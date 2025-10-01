Olimpia, con el retorno de los referentes

El capitán de Olimpia, Richard Ortiz, no participó del reciente duelo contra Tembetary (victoria por 2-0). El técnico Éver Hugo Almeida le otorgó un descanso físico y mental, ya que venía compitiendo con regularidad.

Derlis González lleva un largo periodo de inactividad, bajo cuidado médico. La última presentación del #10, en “jugador franquicia” franjeado, en horas bajas, fue el 24 de agosto contra General Caballero de Juan León Mallorquín (caída por 2-0).

El aporte de los líderes de la plantilla será importante en esta etapa de reconstrucción futbolística de la mano de La Leyenda, Almeida.

Si bien el año está terminado en cuanto a posibilidades de conquistas, el Decano tiene un prestigio de defender y, por ende, debe encarar las ocho presentaciones que quedan con toda la fuerza.

El ciclo comprende 45 partidos, con un balance de 14 victorias, 16 empates y 15 derrotas. Los números son parejos, aunque no son los mejores para un grande.

Al Expreso se le presenta una dura parada el sábado contra su sombra negra, Sportivo Ameliano, al que enfrentará en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 19:00, por la 15ª ronda del torneo Clausura, en el que marcha rezagado, en la antepenúltima posición.

En la 16ª fecha, Olimpia lidiará el viernes 10 con Recoleta FC, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 17:30.

Posteriormente vendrá un combo por demás pesado, con tres clásicos consecutivos, frente a Cerro Porteño en La Nueva Olla, el actual líder Guaraní en escenario a ser confirmado y contra Libertad, en La Huerta.

La hoja de ruta establece el cierre del 2025 contra General Caballero JLM (local), Luqueño (visitante) y 2 de Mayo (local).

* Retorno. Luego de dirigir al 12 de Junio de Villa Hayes, su segundo club en la División Intermedia después del Fernando de la Mora, el uruguayo Juan Manuel Salgueiro vuelve al club para tomar la conducción técnica de la categoría Reserva en 2026.

El charrúa, de 42 años, dejó su marca en Olimpia en el que estuvo entre 2014 y 2015, siendo finalista de la Copa Libertadores en su primera temporada en el Bosque.