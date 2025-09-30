Olimpia, con un largo proceso de recuperación

Pese a su victoria del lunes contra el colista y virtualmente descendido Tembetary por 2-0, Olimpia continúa en la antepenúltima posición del Clausura.
“La idea es sumar. Ojalá podamos meter dos o tres victorias de corrido. Ahí las cosas van a mejorar en muchos aspectos. Me voy contento, tranquilo, porque vi a chicos que rindieron muy bien”, expresó el entrenador Éver Hugo Almeida.
El conductor del Expreso mencionó que dieron oportunidad a jugadores que no venían actuando y que el equipo tuvo mayor movilidad, dinámica, sin recurrir a tantas pelotas largas.
Almeida mencionó que el capitán Richard Ortiz no fue convocado para el choque contra los nómadas para un descanso físico y, sobre todo, mental.
La siguiente parada es el sábado en Capiatá, con localía franjeada contra Ameliano, a las 19:00. La V azulada se presenta como un rival de cuidado, más por los antecedentes negativos en Supercopa Paraguay y Copa Sudamericana.
Los albiazules comandan el historial de enfrentamientos con 8 victorias contra 5 de los franjeados, y 4 empates.