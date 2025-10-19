Almeida asegura que Olimpia practicó con diez jugadores en la previa al clásico

El entrenador de Olimpia, Éver Hugo Almeida fue consultado sobre si en la semana previa al clásico habían practicado situaciones con inferioridad numérica, dando una respuesta particular que incluyó una revelación sobre la práctica de penales. A la pregunta: “¿en algún momento de esta semana pudo practicar con 10 jugadores?“, el experimentado técnico respondió con un escueto: ”Sí“. Seguidamente, fue consultado sobre otra situación de definición: ”¿Y practicaron penales, profe?“, a lo que el entrenador detalló: ”No, penales no. Bueno, penales todos los días, siempre hay una competencia de penales, y la verdad que no somos muy buenos en eso, pero estamos aprendiendo“.

El estratega de la “O” profundizó en el inesperado ensayo con diez jugadores: “En la práctica del jueves, fue que ‘Tutu’ (Gustavo Vargas) sale lastimado, y quedamos con diez, y trabajamos con diez. Habíamos trabajado 4-4-1, pero Cerro Porteño, su fuerte, nosotros lo sabíamos, son los costados, los laterales, que son muy buenos jugadores. Y por eso fue la línea 5 que queríamos tapar, creo que jugamos parecido, porque Cerro Porteño creo que jugó casi de la misma manera. En el segundo tiempo optamos por un central más para agrandar la línea, y creo que salió bien. Hasta esa jugada, creo que salió bien”, concluyó el técnico, haciendo referencia al plan de juego y a su posterior adaptación tras la expulsión.