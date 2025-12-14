Olimpia: Villa lista para la pretemporada

Si bien Olimpia cuenta con siete fichajes asegurados, no todos estarán a disposición desde el día 1, teniendo en cuenta que los atletas tienen contrato hasta el 31 de diciembre, por lo que aún se encuentran “atados”.

El técnico argentino Pablo Andrés Sánchez, presentado el viernes 28 de noviembre, tiene un diagnóstico claro del plantel, que a esta altura está prácticamente completo.

Las altas franjeadas son el arquero uruguayo Sebastián Lentinelly (28 años), los defensores Raúl Cáceres (34) y Mateo Gamarra (25), los mediocampistas Marcos Gómez (24), José Ignacio Florentín (29) y Alejandro Silva (36), además del atacante panameño Tomás Rodríguez (26), quien de militar en el Monagas de Venezuela llega a una liga más competitiva, con el objetivo de lograr su mejor versión con vistas a la Copa del Mundo 2026.

Las gestiones para la llegada del zaguero izquierdo Axel Balbuena Otazú (19), de los registros del argentino Lanús, están avanzadas.

El Decano tiene tres amistosos programados, lo que supone que su anunciada participación en la Vitória Cup en Brasil quedó cancelada.

Los duelos preparatorios fijados son contra Sportivo San Lorenzo, el sábado 10 de enero; Trinidense, el miércoles 14, y Atlético Mineiro, el domingo 18, en Belo Horizonte.

Bajas: A las salidas de Erik López, Manuel Capasso y Abel Paredes se suma la de Héctor David Martínez.