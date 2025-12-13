Olimpia tiene en su órbita al joven defensor Axel Balbuena

Aunque nacido en Quilmes, Argentina, el joven defensor obtuvo la naturalización gracias a ser hijo de ciudadanos paraguayos, lo que le permitió representar a la Albirroja en torneos internacionales. Su participación más destacada fue en el Mundial Sub 20 de Chile (celebrado entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de este año), donde fue una pieza importante de la defensa. Jugó los cuatro partidos que disputó el combinado nacional, que fue eliminado en octavos de final ante Noruega.

De concretarse la operación, el prometedor zaguero central se sumaría como el octavo fichaje del Decano con miras a la nueva temporada, en la que buscará recuperarse tras el pésimo año 2025. La plantilla de Olimpia tiene programado el inicio oficial de sus actividades de pretemporada para el próximo martes. Los entrenamientos se llevarán a cabo en la Villa Olimpia de Fernando de la Mora, bajo las órdenes del nuevo comando técnico encabezado por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez.

Hasta el momento, estas son las otras siete incorporaciones confirmadas por el club de Para Uno, buscando reforzar todas las líneas del campo: En la defensa, se sumaron el lateral Raúl Cáceres (34 años) y el zaguero Mateo Gamarra (25 años). En el arco, llegó el uruguayo Sebastián Lentinelly (28 años). El medio campo se reforzó con Marcos Gómez (24 años), José Ignacio Florentín (29 años) y el uruguayo Alejandro Silva (36 años). Finalmente, en el ataque se incorporó el panameño Tomás Rodríguez (26 años).

