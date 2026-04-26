Olimpia da vuelta la página: Entre la autocrítica en Tuyucuá y jugarse la “vida” en Río de Janeiro

A pesar del golpe anímico que significa perder terreno en el plano local, el DT fue tajante sobre el espíritu del grupo. “La derrota de hoy (ayer) a nosotros no nos quita la ilusión de ser campeones en este torneo. Y la otra es otra competencia internacional, muy importante, en la cual nosotros le vamos a dar toda la importancia que se merece. Pero acá lo importante es que esto que digo yo también los jugadores lo entienden de la misma manera. Con eso nos alcanza para que los tipos sepan que nos jugamos la vida el jueves en Río de Janeiro”.

Rotación a la vista y el estado de Juanfer Alfaro

El desgaste físico realizado en Tuyucuá para intentar remontar el marcador obliga al cuerpo técnico a evaluar variantes. Sánchez admitió que el cansancio acumulado podría derivar en modificaciones para el duelo en Brasil. “Terminaron bien, hoy (ayer) se hizo un esfuerzo muy grande, tratar de revertir un 3-0 implica mucho desgaste, tener que correr muchas veces para atrás ante los pelotazos; vamos a hacer la evaluación. Ya entrenamos mañana (hoy) por la mañana nuevamente y ahí seguiremos viendo. Probablemente, por el cansancio, tengamos que hacer algún tipo de modificaciones y aparezcan algunos cambios el día jueves”.

Una de las preocupaciones principales gira en torno a Juan Fernando Alfaro, quien fue reemplazado preventivamente tras mostrar signos de fatiga o molestia física durante la primera etapa. “Sí, yo me preocupé: lo vi un poco parado a Juanfer y entiendo que, en un momento, se dio cuenta de que no estaba al 100; también por eso la decisión de cambiarlo en el entretiempo, porque lo podíamos arriesgar a una lesión más grave”.

Las decisiones tácticas: el mismo y la salida de Richard Ortiz

Por primera vez en su ciclo, “Vitamina” apostó por repetir el once inicial, fundamentado en el rendimiento previo de sus dirigidos. “Sí, por una razón simple: porque este equipo había jugado los 30 minutos que se jugaron del Clásico y lo había hecho muy bien. Estaba muy bien el equipo, con lo cual decidí no hacer ninguna modificación, teniendo en cuenta que los vi muy bien el otro día. Por ahí pasó, básicamente”.

Finalmente, el estratega explicó el cambio de su capitán, Richard Ortiz, aclarando que la decisión fue estratégica para evitar quedar en inferioridad numérica mientras buscaban el empate con un planteo sumamente ofensivo. “Richard estaba amonestado y teníamos que ver a qué jugador sacrificábamos para poner un doble 9, teniendo en cuenta que teníamos un hombre de más. Entonces decidimos que quede “Cachorro” Sánchez con Huguito Quintana paraditos ahí en el medio... entendimos que la amonestación justo en esa jugada de Richard y por cómo se podían dar los minutos finales —que ellos iban a jugar de contra—, queríamos evitar una posible expulsión. Así que tratamos de protegerlo desde ese lugar”.