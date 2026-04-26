Pablo Sánchez: “Hicimos los peores 45 minutos de lo que va del año””

Tras el encuentro, el estratega franjeado no ocultó su autocrítica respecto al rendimiento colectivo, especialmente por lo exhibido en la etapa inicial. “Entiendo que hoy hicimos un muy mal primer tiempo; probablemente los peores 45 minutos desde que empezamos las dos competencias, y nos costó caro. Muchas veces uno puede hacer un mal primer tiempo y sacarla barata, y nosotros nos fuimos con un 2 a 0, de alguna manera justo, de acuerdo a lo que había propuesto el rival y a todos los errores que cometimos”.

Sánchez profundizó en la gravedad de las desatenciones defensivas, señalando que la jerarquía del rival no perdonó las concesiones de su equipo. “Cometimos errores groseros que terminaron en los dos goles y que nos hicieron jugar un segundo tiempo ya de otra manera. Mostramos carácter en el segundo tiempo; lamentablemente, no nos alcanzó. Pero sí, de acuerdo a mi visión, hoy hicimos los peores 45 minutos de lo que va del año”.

Pese a la adversidad, Olimpia logró descontar y ponerse a tiro de empate en el tramo final. Al ser consultado sobre los factores que permitieron esa mejoría futbolística y la marcada diferencia entre ambos periodos, el técnico explicó. “No, tampoco puedo evitar decir que la expulsión de Campuzano a ellos los hizo irse para atrás y llegaron los goles: llegó el descuento, el 3-1 y el 3-2 de alguna manera bastante rápido, y eso a nosotros nos cambió el panorama. Pero la diferencia estuvo en que entendimos que hicimos un pésimo primer tiempo; hicimos algunos cambios para ver si podíamos cambiar la cara del segundo tiempo y, bueno, salió. Resultó de alguna manera; resultó, pero no nos alcanzó. Pero, por lo menos, cambiamos una mala imagen por una bastante mejor”.