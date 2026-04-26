“Vitamina” Sánchez explicó los motivos del “pésimo” primer tiempo ante Libertad

Para el estratega, la clave del mal inicio residió en la incapacidad de su equipo para saltar la presión del “Guma” y la descompensación defensiva al intentar atacar. “Nos presionaron bien: estuvieron muy cortos, estuvieron con su última línea muy corta y no encontramos los espacios para generar por abajo. Y a veces lo que hay que entender es que, si los espacios no están por abajo, es intentar saltar líneas; y ahí es donde nos equivocamos. Y en nuestro esquema, entiendo que el equipo se abrió un par de veces en la búsqueda de ser ofensivo y tener ocupados todos los lugares de ataque y, ante la pérdida, quedábamos muy mal parados; sufrimos eso”.

Sánchez también se refirió a la jugada que rompió el cero en el marcador, ejemplificando cómo una mala decisión individual, sumada al posicionamiento colectivo, facilitó la tarea del rival. “Claramente, el primer gol: Adrián Alcaraz empieza a retroceder con la pelota a tal punto que pasa la línea de nuestros volantes, y cuando pierde la pelota habíamos quedado con 5 o 6 jugadores pasados. Entonces, es un error grave que “Pachi” Carrizo lo termina aprovechando y termina haciendo el 1-0. La sensación es que no tuvimos la capacidad en ese primer tiempo que sí tuvimos en el segundo tiempo. Por eso digo que, al final, el primer tiempo entero fue muy malo”.