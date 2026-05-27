Olimpia hoy: la formación para enfrentar al Audax en Sajonia

Olimpia disputa hoy el partido más importante del semestre después de conquistar el torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano enfrenta a Audax Italiano (19:00) por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Rey de Copas tiene el escenario a favor para asegurar el pase a la serie de los 16 mejores de la competencia continental.

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En el día después del último entrenamiento en la Villa y a horas del encuentro en el Defensores del Chaco de Asunción, el técnico Pablo ‘Vitamina’ Sánchez despejó las dudas y definió la formación para medir a los chilenos. Con respecto al triunfo 3-1 sobre Vasco da Gama, el argentino vuelve a cambiar el equipo, pero esta vez, solamente en defensa: repiten 10 de los 11.

¿Cuál es el único cambio de Olimpia vs. Audax Italiano?

La única variante que realiza ‘Vitamina’ es el ingreso de Juan Vera, quien fue titular y marcó el sábado en la remontada y victoria 2-1 sobre Sportivo Luqueño en el Luis Salinas de Itauguá por la ronda 22 del campeonato. El ex Sportivo Trinidense reemplaza al uruguayo Bryan Bentaberry y juega como dupla de Mateo Gamarra en la zaga de centrales.

La formación de Olimpia vs. Audax Italiano en la Copa Sudamericana 2026

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Alex Franco, Juan Alfaro, Hugo Quintana; Fernando Cardozo, Adrián Alcaraz y Eduardo Delmás.