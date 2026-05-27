Olimpia, por el boleto directo a octavos de Copa Sudamericana

Olimpia afronta hoy el partido más importante del semestre: el boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Decano enfrenta a Audax Italiano por la fecha 6 del Grupo G: a las 19:00, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Arbitra Gustavo Tejera con VAR de Andres Cunha (uruguayos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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El Franjeado, que conquistó el primer objetivo de los primeros seis meses del año, la coronación en el torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, busca certificar la primera parte de la temporada con la clasificación a la serie de los 16 mejores del certamen continental, el único que falta en la gloriosa vitrina de títulos del tres veces campeón de América (1979, 1990 y 2002) y campeón del mundo (1979).

Olimpia lidera en solitario el Grupo G de la Copa Sudamericana 2026

El Rey de Copas llega a la última fecha del cuadro principal liderando la llave y dependiendo de si para culminar primero. Los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez suman 10 puntos, 3 más que Vasco da Gama, que recibe al eliminado Barracas Central en el São Januario de Río de Janeiro (en simultáneo, a las 19:00) y los trasandinos, que ocupan el segundo y tercer lugares con 7 unidades cada uno.

¿Cómo clasifica Olimpia a los octavos de Copa Sudamericana?

Olimpia asegura el primer puesto del Grupo G con dos resultados: el empate y la victoria. Con este par de marcadores, no hay preocupación por el juego en Brasil. Pero en caso de perder en Sajonia, entran en juego cómo finaliza el Almirante contra el Guapo y la diferencia de goles contra los chilenos. En la ida, el Decano superó 2-0 a los Tanos en el estadio Bicentenario La Florida de Santiago.

La formación de Olimpia vs. Audax Italiano en la Copa Sudamericana 2026

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Alex Franco, Juan Alfaro, Hugo Quintana; Fernando Cardozo, Adrián Alcaraz y Eduardo Delmás.

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La formación de Audax Italiano vs. Olimpia en la Copa Sudamericana 2026

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Vicente Zenteno, Oliver Rojas, Marco Collao, Federico Mateos, Michael Fuentes; Diego Coelho y Giovanni Chiaverano.