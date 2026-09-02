Olimpia
02 de septiembre de 2026 a la - 09:21

Olimpia vs. Guaraní: La lista de convocados con dos caras nuevas

Los jugadores de Olimpia dejan el campo de juego al finalizar el primer tiempo del partido frente a Nacional por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia dejan el campo de juego al finalizar el primer tiempo del partido frente a Nacional por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Olimpia enfrenta hoy a Guaraní por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 del futbol paraguayo. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez convocó a 23 jugadores.

Por ABC Color

Olimpia disputa hoy la fecha 8 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Un día después del empate del puntero 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, el campeón del fútbol paraguayo enfrenta a Guaraní en una nueva edición del clásico más anejo: el partido empieza a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.

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En la víspera del encuentro frente al Aborigen de Francisco Arce, quien asumió en reemplazo de Ariel Galeano e inicia un tercer ciclo en el club, Olimpia Media reveló la lista de convocados. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez citó a 23 jugadores en una lista con dos caras nuevas: Rodney Redes, quien regresó de Liga de Quito, y Gabriel Ávalos, el último refuerzo del Franjeado.

Olimpia vs. Guaraní: La lista de convocados

  1. Gastón Olveira
  2. Lucas Verza
  3. Tim Payne
  4. Raúl Cáceres
  5. Bryan Bentaberry
  6. Gustavo Vargas
  7. Mateo Gamarra
  8. Juan Vera
  9. Esteban Matus
  10. Alan Rodríguez
  11. Richard Ortiz
  12. Fernando Cardozo
  13. Alex Franco
  14. Sebastián Quintana
  15. Rubén Lezcano
  16. Richard Sánchez
  17. Gabriel Ávalos
  18. Rodney Redes
  19. Tiago Caballero
  20. pedro Zarza
  21. Hugo Sandoval
  22. Franco Alfonso
  23. Romeo Benítez