Olimpia vs. Guaraní: La lista de convocados con dos caras nuevas

Olimpia disputa hoy la fecha 8 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Un día después del empate del puntero 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, el campeón del fútbol paraguayo enfrenta a Guaraní en una nueva edición del clásico más anejo: el partido empieza a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.

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En la víspera del encuentro frente al Aborigen de Francisco Arce, quien asumió en reemplazo de Ariel Galeano e inicia un tercer ciclo en el club, Olimpia Media reveló la lista de convocados. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez citó a 23 jugadores en una lista con dos caras nuevas: Rodney Redes, quien regresó de Liga de Quito, y Gabriel Ávalos, el último refuerzo del Franjeado.

Olimpia vs. Guaraní: La lista de convocados