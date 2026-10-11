Olimpia, en alerta por Eduardo Delmás: una molestia recurrente que obliga a realizar estudios

El empate sin goles de Olimpia frente a Rubio Ñu dejó una preocupación adicional para Pablo “Vitamina” Sánchez. Además de la falta de eficacia que impidió al Decano conseguir los tres puntos en La Arboleda, el entrenador deberá seguir de cerca la situación física de Eduardo Delmás, quien abandonó el campo de juego por una sobrecarga muscular.

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En conferencia de prensa, el técnico franjeado explicó que el futbolista sintió molestias en la zona externa de la pierna, cerca del gemelo, y optó por salir de manera preventiva para evitar que el problema se agravara.

“Yo creo que no es grave”, manifestó Sánchez, aunque inmediatamente reconoció un antecedente que obliga a mantener la cautela. Según explicó, es la segunda vez en el año que Delmás experimenta una sobrecarga en esa región.

El entrenador atribuyó la recurrencia de la molestia a una particularidad en la forma de caminar del jugador, aunque no precisó el diagnóstico médico. Por ello, aclaró que se realizarán los estudios correspondientes para determinar el alcance del problema y establecer los pasos a seguir.

Por ahora, no existe una confirmación sobre la gravedad de la lesión ni un plazo definido para su recuperación. La evaluación médica será determinante para conocer si el futbolista podrá estar disponible para el próximo compromiso del Franjeado.

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La situación se suma a la baja de Hugo Sandoval, quien sufrió una molestia durante el último entrenamiento previo al partido. Sánchez estimó que el delantero podría necesitar entre 10 y 15 días de recuperación, al considerar que se trató de una señal de fatiga muscular que aconsejó detener la actividad antes de sufrir una lesión de mayor consideración.

“Lamentablemente, Huguito se lesiona en la última práctica”, comentó el entrenador, quien destacó que el atacante atravesaba un buen momento futbolístico.

Mientras espera la evolución de ambos jugadores, Olimpia también deberá resolver una deuda que comienza a pesar en sus aspiraciones: la falta de contundencia. El equipo volvió a dejar puntos en el camino y, aunque generó ocasiones frente a Rubio Ñu, no pudo traducirlas en goles.

Con el campeonato entrando en una etapa decisiva, el cuerpo técnico deberá administrar las cargas físicas y recuperar efectivos, sin perder de vista la necesidad de volver a ganar para sostener la pelea por el título.