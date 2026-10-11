Rubio Ñu y Olimpia igualan sin goles en un partidazo condicionado por el clima

Olimpia dejó escapar la posibilidad de consolidarse en la punta del torneo Clausura 2026 al igualar sin goles con Rubio Ñu, en el estadio La Arboleda, por la decimocuarta fecha.

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En un encuentro marcado por la lluvia, el terreno pesado y la fricción, el Franjeado volvió a evidenciar dificultades para transformar su intención ofensiva en goles y ahora queda pendiente del resultado de Libertad, que puede desplazarlo de la cima.

El equipo de Para Uno asumió por momentos la iniciativa, pero le faltó precisión en los metros finales para quebrar la resistencia del conjunto albiverde. Rubio Ñu, ordenado en defensa y dispuesto a aprovechar los espacios, planteó un partido incómodo para el Decano, que no encontró los caminos para imponer con claridad su superioridad.

Las condiciones del campo de juego, empapado por las precipitaciones, incidieron en el desarrollo de las acciones.

El balón ganó velocidad sobre el césped mojado, pero los duelos se volvieron más ásperos y el trámite perdió continuidad. Sin embargo, el contexto climático no explica por sí solo las limitaciones de un Olimpia que volvió a quedarse corto en la definición.

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La ocasión más clara del Franjeado llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Gabriel Ávalos conectó un cabezazo que se estrelló contra el poste derecho del arco defendido por Franco Frágueda.

El chileno Esteban Matus también participó de las aproximaciones ofensivas, mientras otro remate pasó muy cerca del vertical. Fueron situaciones que alimentaron la ilusión olimpista, pero no alcanzaron para romper el cero.

El empate representa la segunda igualdad consecutiva de Olimpia, una secuencia que frena su marcha en un momento clave de la competencia. El Decano alcanza provisoriamente la primera posición, pero no depende exclusivamente de sus propios resultados para conservarla.

La atención se traslada ahora al duelo entre Libertad y Guaraní, en el estadio La Huerta. Si el Gumarelo consigue la victoria, superará a Olimpia y quedará como único líder del Clausura. Así, el punto conseguido en Trinidad puede terminar teniendo un costo importante para el equipo franjeado, que vuelve a ceder terreno en la lucha por el campeonato.

Para Rubio Ñu, en cambio, el empate supone una recompensa al esfuerzo defensivo y un punto que puede resultar valioso en la pelea por la permanencia. No obstante, el conjunto albiverde continúa comprometido en la zona baja de la tabla de promedios y necesita convertir este tipo de resultados en una base para salir de la situación de riesgo.

La gran figura fue el central Javier Vallejos, quien más allá de las acciones defensivas que tuvo, supo ordenar a sus compañeros y empujar para adelante. En el Decano el más sobresaliente fue Fernando Cardozo con un despliegue en todo el partido, la preocupación está ahora en el talentoso Eduardo Delmás, que salió en la etapa inicial por una dolencia en músculo sóleo.

Olimpia se marcha de La Arboleda con la punta en suspenso y otra señal de alerta en su producción ofensiva. El liderato es apenas provisional: ahora deberá esperar que Libertad no gane para continuar arriba.