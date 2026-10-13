El “Tanque” estará parado por tres semanas en Olimpia

El centroatacante de Olimpia, Hugo Sandoval, de bajo perfil pero con un buen porcentaje de efectividad, no estuvo entre los citados para el partido del pasado domingo contra Rubio Ñu (0-0), en Santísima Trinidad.

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En principio se informó que el “Tanque del Este” presentaba una molestia muscular y que su ausencia en el choque contra el Laureado en La Arboleda era solo por precaución.

Los estudios determinaron que el centrodelantero franjeado, de 26 años, tiene una rotura fibrilar de tres milímetros en el aductor izquierdo. El tiempo de recuperación plena va entre dos a tres semanas.

Además Sandoval, otros que están bajo cuidado médico en la Villa de Fernando de la Mora, donde se encuentra el puesto comando del Decano, son Eduardo Delmás, con sobrecarga en el soleo y Bernardo Romeo Benítez, quien se recupera de una molestia muscular.

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Por la decimoquinta fecha del Clausura 2026, Olimpia jugará el próximo sábado con el sorprendente líder 2 de Mayo, en juego fijado para las 19:20, en el Defensores del Chaco.