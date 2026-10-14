Olimpia: Tim Payne y Joshua Duerksen, unidos por la causa franjeada

Ubicado en el segundo puesto de la clasificación del campeonato Clausura, con 27 puntos, Olimpia enfrentará el sábado al sorpresivo líder del torneo, Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero (28), en el estadio Defensores del Chaco, a las 19:20.

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El departamento de prensa de la institución franjeada elaboró un breve material audiovisual en el que el mundialista neozelandés Timothy John Payne (32 años) presenta en la Villa de Fernando de la Mora presenta a su amigo, el corredor de Fórmula 2 paraguayo, Joshua Iván Duerksen Dyck (22) y juntos invitan a la afición a llegar el coliseo de Sajonia para alentar al equipo dirigido por Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez.

Mama conoci a Tim Payne https://t.co/Io8HoKoc8M — Joshua Dürksen 🇵🇾 (@JoshuaDuerksen1) October 14, 2026

Con la obtención del título del torneo Apertura 2026, el más ganador del fútbol paraguayo va por la doble conquista de la temporada, necesitando en masivo acompañamiento de su público para además de apoyar al elenco, dar una mano a la dirigencia con la recaudación.