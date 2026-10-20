Héctor Schonhauser: “Algún día dejaremos de comprar cualquier cantaleta...”

La relación entre el entorno de Olimpia y el entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, atraviesa su momento más álgido. Luego de que el club emitiera un fuerte comunicado en respuesta a los cuestionamientos del estratega argentino, la polémica escaló al ámbito digital con declaraciones de uno de los componentes del staff franjeado.

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Héctor Schonhauser, miembro del Departamento de Inteligencia y Big Data de Olimpia, utilizó su cuenta oficial en X (antiguo Twitter) para expresar su malestar ante la situación, apuntando directamente contra el trasfondo de la polémica: “¡Pan y circo! Algún día, los paraguayos despertaremos de nuestro letargo como sociedad y dejaremos de comprar cualquier cantaleta. Llegará el día en que ya no nos tragaremos cualquier verborrea”.

El origen del conflicto

La tormenta dialéctica se desató luego de que Gustavo Alfaro insistiera en que el nivel del fútbol paraguayo es bajo. Para respaldar su postura, el seleccionador puso como ejemplo la eliminación del Franjeado de la Copa Sudamericana —donde cayó por 4-1 en la revancha de octavos de final frente a Vasco da Gama, equipo que pelea por la permanencia en el Brasileirão—.

Dicha comparativa generó una profunda molestia en el seno del Rey de Copas, motivando una contestación oficial enérgica y abriendo un nuevo frente de debate que hoy involucra tanto a la dirigencia como a figuras de la dirección técnica, recordando los cruces previos protagonizados por el conductor franjeado Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y el entrenador de Guaraní, Francisco ‘Chiqui’ Arce, quienes contestaron el punto de vista del seleccionador albirrojo.