El fuerte comunicado de Olimpia contra Gustavo Alfaro

Nuevo capítulo Olimpia vs. Gustavo Alfaro. El cruce entre el Decano y el entrenador de la selección de Paraguay tiene un segundo episodio. El club contestó nuevamente al técnico de la Albirroja, pero esta vez, por medio de un fuerte comunicado. La respuesta institucional es un día después de las declaraciones del seleccionador contra Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y Francisco Arce.

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Alfaro insistió que el nivel del fútbol paraguayo es muy bajo, tomando como ejemplo la eliminación del Franjeado de la Copa Sudamericana, perdiendo en la revancha de los octavos de final 4-1 contra Vasco da Gama, un equipo que pelea por la permanencia en la Serie A de Brasil. La comparativa generó malestar en el Rey de Copas. En aquel entonces, Vitamina salió las cruce del seleccionador.

El lunes, en el primer entrenamiento del micro ciclo con jugadores locales en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE) de Ypané, Alfaro replicó las palabras que había expresado luego del 1-0 sobre Colombia en Estados Unidos en la Fecha FIFA de setiembre-octubre. En esta ocasión, también agregó a Francisco Arce, quien también respondió al DT de la selección tras el 2-2 de Libertad vs. Guaraní.

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“Están los parámetros donde están más bajos que los que estaban el año pasado, y fueron los mejores partidos. Y dato mata relato, ¿Qué quiere que le diga?, ¿Que invente? No lo puedo inventar, no lo puedo dibujar. Entonces, yo lo que quiero es que, si se quieren enojar con el mensajero, enojense con el mensajero que trae las malas noticias”, criticó Alfaro contra Sánchez y Arce.

"DATO MATA RELATO"



➡El entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, habló sobre las declaraciones de Vitamina Sanchez y de Chiqui Arce en los últimos partidos.



🗣"El partido que dirigió Chiqui lo vi, obvio lo vi, pero están los parámetros más bajos que los del año pasado, y… pic.twitter.com/l0wjff9ofe — ABC Deportes (@ABCDeportes) October 19, 2026

¿Qué respondió Olimpia a Gustavo Alfaro en el comunicado?

“Asumimos plenamente nuestra responsabilidad deportiva (eliminación vs. Vasco da Gama), sin excusas. Ninguna victoria posterior modifica esa evaluación. Pero tampoco aceptamos que una actuación particular sea utilizada para establecer conclusiones generales sobre el fútbol paraguayo o para desmerecer el trabajo de sus instituciones”, expresó Olimpia en un extenso comunicado.

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