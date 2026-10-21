Padre del arquero de Olimpia convocado por Estados Unidos revela detalles del proceso

Nacido en suelo estadounidense fruto de la estadía temporal de sus padres paraguayos en dicho país, el guardameta de la categoría 2008 combina una estatura imponente (1.85 metros) con un recorrido formativo que incluyó pasos por Libertad, Atlético Tembetary y, finalmente, su llegada a la entidad de Para Uno este año tras un gran trabajo de scouting. Además, el joven ya sabe lo que es vestir la Albirroja, habiendo integrado los procesos de la Sub 15 y Sub 16.

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Consultado sobre cómo se gestó la llamada de la selección estadounidense, su padre, Hugo Maidana, explicó que no se trata de un hecho improvisado, sino de un seguimiento que lleva un largo trecho: “Nosotros hace dos años que tenemos contacto con ellos. Y ya le estaban haciendo un seguimiento de hace dos años, no es reciente. Él suele publicar videos y todo eso en su canal de YouTube. Y ahí le contactó el preparador de arqueros de la Selección de Estados Unidos”.

La situación de la documentación y el vínculo con Paraguay

Pese a haber representado a la Albirroja en el pasado, el padre aclaró la situación legal actual del arquero en el país, señalando que cuenta con residencia pero que el contacto con la selección local se ha enfriado: “No, la ciudadanía paraguaya no tiene. Él es residente; tiene la residencia legal aquí por nosotros. Estuvimos cerca de nacionalizarle. Porque él también estuvo jugando por la Selección Paraguaya unos años atrás, hasta la Sub-16”.

EL ARQUERO DE OLIMPIA CONVOCADO POR ESTADOS UNIDOS



➡Enzo Maidana es un arquero de la categoría Sub-20 del Olimpia, hijo de paraguayos pero nacido en los Estados Unidos, que fue convocado por la selección sub-20 del país norteamericano.



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Ante la consulta sobre si la decisión de inclinarse definitivamente por Estados Unidos ya está tomada, Don Hugo fue cauto y dejó la responsabilidad en manos de su hijo, marcando además cierta distancia por la falta de contacto actual con la APF: “No, la verdad que yo no sé esa respuesta. Él es el que va a decidir. Yo solamente con mi esposa le hacemos el acompañamiento para que él pueda estar bien y pueda entrenar. Él va a saber qué hacer. Pero nosotros perdimos contacto acá con la Selección de Paraguay por ahora”.

El factor familiar y la libertad de elección

Si bien reconoció que el corazón de la familia late fuertemente por Paraguay, el padre enfatizó que no existirá ningún tipo de presión familiar sobre una decisión que marcará el rumbo de su carrera internacional: “Claro que uno siempre su corazón tiene en su país, como en mi caso: yo nací acá y somos todos paraguayos, mi corazón está acá, pero no depende de mí la decisión y tampoco no le puedo presionar para que tome una decisión u otra. Él sabrá elegir cuál decisión tomar, porque por ahora esto es lo que hay acá y mientras no haya nada en la Selección Paraguaya, pues no podemos nosotros decir otra cosa, porque esto es lo que tenemos hoy”.