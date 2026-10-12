Santiago Salcedo y su hijo compartieron vestuario en Primera División

Aunque ninguno llegó a sumar minutos en cancha, la imagen de “Sasá” (44 años), máximo goleador histórico del fútbol paraguayo con 160 anotaciones, sentado al lado de su hijo de tan solo 17 años en un partido de la máxima categoría, quedará marcada como un momento inolvidable.

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El “Rayadito” acarició su primer triunfo en el Torneo Clausura gracias a un gol de penal de José Alfredo Barrios. Sin embargo, Sportivo Trinidense le amargó la jornada con un agónico gol de Gustavo Viera en los últimos segundos, dejando el marcador en un dramático empate.

Una experiencia inolvodable: padre e hijo juntos ⚽️: Santiago Gabriel Salcedo González y Santiago Exequiel Salcedo Bernatto. 🫂#OrgullosamenteRayadito #ElClubDeMiCiudad pic.twitter.com/FqiHdKLVLU — Club Sportivo San Lorenzo (@san_lorenzo1930) October 10, 2026

El antecedente que rompió esquemas

Este acontecimiento evoca otro récord familiar imborrable registrado en el fútbol paraguayo: el de Luis Antonio Vidal Velázquez (presidente de Recoleta FC) y su hijo Thiago Constantino Emmanuel Vidal Obregón. En la Copa Paraguay 2024, vistiendo la camiseta del “Funebrero” —que en ese entonces militaba en la División Intermedia—.

Ambos no solo compartieron cancha ante San Miguel de Puerto Elsa, sino que marcaron goles en el mismo encuentro, convirtiéndose en la primera dupla de padre e hijo en anotar en un mismo juego oficial de dicho torneo. Tiempo después, la dinastía Vidal volvió a hacer historia al compartir plantel tras el ansiado ascenso a la Primera División.