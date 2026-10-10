Trinidense empata en el último suspiro y priva a San Lorenzo de su primer triunfo

Liberado de tensiones tras confirmarse su descenso en la jornada previa, Sportivo San Lorenzo asumió el protagonismo del primer tiempo. El técnico Pablo Fornasari apostó por una rotación masiva al cambiar a diez futbolistas —manteniendo únicamente a Hugo González en el once inicial—, y la apuesta dio frutos: el «Rayadito» ofreció una excelente cara, asediando de forma constante el área de un Sportivo Trinidense desorientado, que ni siquiera lograba lastimar de contra.

La primera ocasión clara del conjunto local llegó cumplido el primer cuarto de hora. Rodrigo Amarilla probó al arco desde el borde del área con un derechazo que rozó la púnta del pie del zaguero Axel Cañete al intentar el bloqueo. El desvío hizo que el balón ganara una leve altura y picara antes de llegar a la portería, complicando al guardameta Víctor Samudio, quien reaccionó con lo justo para desviar el envenenado remate entre el pecho y la cara.

Sin bajar el ritmo, San Lorenzo encontró la recompensa a su insistencia antes de la media hora de juego, con el tanto que nació en los pies de Rodrigo Amarilla, su figura más desequilibrante, quien recibió un pase rasante de Piñatares en la puerta del área. Tras pisar el rectángulo, un sutil toque con la punta del botín hizo pasar de largo a Axel Cañete, quien lo derribó al estirar la pierna. El árbitro Carlos Paul Benítez no dudó en señalar la pena máxima y José Alfredo Barrios la cambió por gol con un derechazo cruzado que descolocó por completo a Víctor Samudio.

Para la etapa complementaria, el técnico José Arrúa movió la banca de suplentes y dio entrada a piezas de corte ofensivo buscando arrebatarle la iniciativa al local. La entrada de Nicolás Maná le dio un nuevo aire al ataque de la «Cruz Amarilla», que volcó el campo a su favor y acorraló a un San Lorenzo forzado a replegarse. Ante la presión, Pablo Fornasari respondió con cambios defensivos para intentar sostener la mínima ventaja a toda costa.

La «Cruz Amarilla» volcó sus piezas en terreno rival y acarició el empate cerca de la hora de juego. La acción nació en un cambio de frente de Tobías Morínigo para Nicolás Maná; el extremo se perfiló por derecha, se hizo un espacio ante la marca de Isaías Fretes y sacó un derechazo rasante y cruzado. El remate superó la estirada de Luis Franco pero rebotó en el poste derecho hacia la posición de Luis Abreu, quien, con la portería a su disposición, envió de forma increíble el balón por encima del travesaño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Noticia en desarrollo