Eduardo Berizzo: del “en ataque no generamos nada” al “si jugamos mal es responsabilidad mía”

Paraguay perdió 2-0 contra la peor Chile de los últimos tiempos y desperdició la oportunidad de alcanzar a Colombia en la zona de repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas. Así como en el primer tiempo ante Argentina, esta vez por noventa minutos, la selección no estuvo a la altura de la obligación de triunfar: No atacó, no disparó el arco y en cinco minutos, regaló el partido. “Teníamos la posibilidad de encontrar balones para atacar o contragolpear. Nos costaba presionar, en la primera parte estuvimos bien cerrados y en la segunda empezamos bien, pero en cinco minutos el partido se nos va de las manos”, comenzó Eduardo Berizzo.

Aunque alineó un equipo de corte ofensivo, la postura fue siempre contraria. “Sí, es verdad que no generamos ataques, solo una acción de desborde de Miguel (Almirón) y otro en el que Pika (ángel Cardozo Lucena) tiene un pase en una contra en el que éramos más ataque que defensa, pero evidentemente el partido no fue bueno para nosotros ni defensivamente estuvimos ajustados hasta los veinte cinco minutos, donde recibimos los goles y en ataque no generamos nada”, agregó el entrenador, auto crítico en la conferencia. A causa de la derrota, la Albirroja no tiene otra alternativa que ganar en La Paz.

“Teníamos cuatro delanteros en la cancha: Miguel (Almirón) y tres atacantes. Hernán (Pérez) ha jugado por derecha y por izquierda en su carrera muchas veces. Es un hombre muy dinámico. Queríamos emparejarlo con Isla, quisimos emparejarlo, para sostener ese ida y vuelta. Isla es un lateral que te ataca mucho, fue ineficaz en algunos momentos y lo pagamos caro”, señaló el DT en referencia a Hernán Pérez, quien apareció de titular con una función específica: impedir que Mauricio Isla desborde. Los dos goles de la Roja fueron por el lado del atacante del Al Ahli de Qatar.

“No me gusta puntualizar en lo individual y mucho menos de perder, parece que uno quiere que uno quiere liberarse de la responsabilidad y no es el caso. Si jugamos mal es responsabilidad mía. Jugamos defensivamente bien hasta el gol, después ofensivamente nos costó mucho, no encontramos profundidad en banda, teníamos cuatro jugadores de corte ofensivo y ni aún así atacamos bien. No fue un buen partido en ataque para nosotros”, agregó Berizzo, que deberá cambiar el once por la roja de Omar Alderete y los retornos de Junior Alonso y Mathías Villasanti, quienes cumplieron con la jornada de suspensión.