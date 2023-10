“No nos gusta Messi paraguayo, queremos que él sea Robert”

Robert Junior Silguero Ibáñez es el “Messi paraguayo” que juega en el Palmeiras. Con 14 años, el joven es una de las promesas del club brasileño y en la selección paraguaya, comienzan a blindar al futbolista ya que fue convocado por el entrenador Gerardo González para disputar un Cuadrangular Internacional Sub 15 (comienza el viernes) en la ciudad de Ypané.

Este jueves, el representante de Silguero habló con el Cardinal Deportivo y apuntó al apodo de ‘Messi paraguayo’. “Cuando jugaba en Paraguay, los propios amigos comenzaron a llamarle así porque sus características eran como las de Messi de chico”, comentó Paulinho Carvalho sobre la comparación que realizan entre Júnior Silguero y Lionel Messi.

Paulinho Carvalho y el apodo “Messi paraguayo”

Carvalho reveló que el ‘Messi paraguayo’ “no nos gusta mucho”. “A nosotros no nos gusta mucho, porque tiene mucho peso, nosotros queremos que sea Robert”, puntualizó el brasileño sobre Robert, quien siguió la línea del DT de la Albirroja Sub 15, que pidió “prudencia”. “Prudencia nomás, apoyarlo, no cargarlo tanto, tiene solo catorce años, que nos muestre lo que tiene”, señaló.

