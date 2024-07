Miguel Figueredo y el técnico: “Tenemos que movernos rápido”

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) empezó a buscar al sustituto de Daniel Garnero. El ex DT de Sol de América, Guaraní, Olimpia y Libertad fue destituido luego de la vergonzosa Copa América 2024. A dos meses del primero de los tres combos del año en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, hay dos candidatos: José Pékerman y Luiz Felipe Scolari.

Miguel Figueredo reveló este martes en el Cardinal Deportivo que el objetivo de la APF es concretar cuanto antes al nuevo seleccionador. “Yo creo que va a ser antes de los veinte días, tenemos que movernos rápido”, expresó el vicepresidente de la APF. “Entre hoy y mañana nos vamos a reunir (la dirigencia) y ahí vamos a analizar todas las posibilidades”, añadió.

Pékerman y Scolari: “De ahí no hay que moverse”

Figueredo hizo referencia a los nombres de Pékerman y Scolari. “Ustedes están barajando esos nombres y de ahí no hay mucho que moverse. Son los que tienen las características”, reconoció el ex presidente de Sol de América. “A mi me gustaría un seleccionador porque es diferente un técnico que dirige en un club. Claro que tiene que ser con experiencia”, finalizó en la 730 AM.