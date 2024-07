“Todos los dirigentes estamos muy frustrados y muy dolidos”

Paraguay está nuevamente sin entrenador. En esta ocasión, por la humillante Copa América 2024: la Albirroja de Daniel Garnero perdió los tres partidos e igualó la campaña de 1925, en la que no sumó ningún punto en el certamen. La pobre imagen del combinado nacional provocó la destitución del técnico argentino, que finalizó el ciclo con solo 10 juegos (8 derrotas, 2 empates y 2 victorias).

La responsabilidad del vergonzoso certamen también cae sobre la dirigencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Este martes, Miguel Figueredo reconoció el fracaso en una charla con el Cardinal Deportivo. “Todos los dirigentes estamos muy frustrados y dolidos. La frustración típica de cuando crees que estás haciendo todo bien y no sale”, expresó el vicepresidente de la APF.

Miguel Figueredo: “Dar de más no es correcto”

“Cuando uno le da todo, le da de más y no se dan los resultados, dar de más no es correcto (...) Pero inmediatamente uno tiene que reponerse y al hacer una autocrítica evalúa: ‘qué hice mal, qué le faltó, ¿no le faltó nada?’”, mencionó Figueredo, quien reveló que en menos de veinte días buscarán cerrar con el nuevo DT, que debutará en setiembre, vs. Uruguay y Brasil, en Eliminatorias Sudamericanas.

