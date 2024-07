Julio Enciso, con la selección olímpica: “No sé si es revancha”

Julio Enciso es el último convocado de la selección paraguaya Sub 23 para los Juegos Olímpicos París 2024. El atacante viajó a Francia después de recibir la autorización del Brighton de Inglaterra y se sumará al plantel en la localidad francesa de Hagetmau. El ex Libertad palpitó la dipusta el certamen después de haber jugado la Copa América 2024 con la Absoluta.

Lea más: “Le dije al presidente que yo quería estar con la selección”

“No sé si llamaría revancha”, comenzó Enciso después del fracaso con la Albirroja en el torneo de selecciones más antiguo del mundo. “Estar en la selección es un orgullo. Esta vez en al Copa América no nos fue bien, pero esto es fútbol y se puede revertir”, añadió el jugador de 21 años a ABCTV en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque.

Julio Enciso: “Yo también voy a aportar lo mío”

Julio Enciso habló de los componentes de la lista de 18 jugadores de Carlos Jara Saguier y mencionó que “voy a aportar lo mío desde el lugar que me toque”. “Se fueron Fabián (Balbuena) y Gatito (Roberto Jr. Fernández). Está Diego (Gómez) también. Yo también voy a aportar lo mío desde el lugar donde me toque y daré lo mejor para ayudar al equipo”, aseguró el delantero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Julio Enciso y el llamado de Carlos Jara Saguier

“Me dijo que quería contar conmigo, que soy un jugador importante para ellos. Yo tengo amigos, hermanos, con los que coincidí en la sub quince de la selección. Eso me puso muy contento y eso también me dio más ganas de estar en la selección y mas todavía con Diego (Gómez), con el que hablo todos los días y con quien ahora haré otra vez dupla”, contó Enciso.

Lea más: ¿Cuándo viaja Diego Gómez para disputar los Juegos Olímpicos?