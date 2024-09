La formación que probó Gustavo Alfaro para enfrentar a Uruguay

La selección de Paraguay arrancará el ciclo Gustavo Alfaro en la ciudad de Montevideo. La Albirroja visitará el viernes a Uruguay por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. A un día del estreno del nuevo seleccionador, reemplazante de Daniel Garnero después de la humillante Copa América 2024, la formación estaría perfilada.

Lea más: Eliminatorias Sudamericanas 2026: Partidos, días y horarios

Alfaro trabajó desde el martes con el plantel completo. Salvo Santiago Arzamendia, quien sufrió una rotura fibrilar menor (no fue desconvocado), el técnico de 62 años tiene disponible al resto de los 27 convocados para el primer combo mundialista en este 2024. Sumando la sesión del miércoles, el argentino ya tiene el diseño de un equipo probable.

La formación de Paraguay que perfila Gustavo Alfaro

En la práctica de ayer, en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE), la casa de la selección en Ypané, Alfaro paró e insistió en un once que con el transcurrir del entrenamiento fue cambiando. Miguel Coronel; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Blas Riveros; Andrés Cubas; Miguel Almirón, Mathías Villasanti, Diego Gómez, Ramón Sosa; Alex Arce.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alfaro intercaló a Coronel con Roberto Jr. Fernández, que también es la alternativa del DT para arrancar de titular. La diferencia entre ambos porteros es que el futbolista del New York Red Bulls de la Major League Soccer tiene continuidad a diferencia del ex Cerro Porteño, que es suplente en Botafogo y jugó por última vez en los Juegos Olímpicos son la Sub 23.

Paraguay: Línea de cuatro con dos laterales de oficio

En defensa, la primera novedad es la ausencia de la línea de 5, un sistema que Alfaro utilizó tanto en Ecuador como en Costa Rica. El estratega jugó con 4 defensores, apostando por dos laterales de oficio: Cáceres por derecha y Riveros por izquierda. En la zaga, Gómez, suplente en la Copa América con Garnero, regresaría para hacer dupla con Alderete.

En el centro, Cubas es indiscutible. Por delante de los defensores y detrás de los mediocampistas, el volante de 28 años fue elegido por Guillermo Barros Schelotto y también por Garnero. Más adelantado, en un formato 4-1-4-1, aparecen Almirón, Villasanti, Gómez y Sosa. En ofensiva, el único delantero de área fue Arce, el paraguayo con más goles (28) en el año.

La probable formación de la selección de Paraguay vs. Uruguay

Miguel Coronel; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Blas Riveros; Andrés Cubas; Miguel Almirón, Mathías Villasanti, Diego Gómez, Ramón Sosa; Alex Arce.