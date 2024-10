Alerta Paraguay: Ecuador reveló la lista de convocados para el combo de Eliminatorias Sudamericanas

Leonardo Campana, compañero de Héctor David Martínez, Diego Gómez y Matías Rojas en el Inter Miami, y el mediocampista Óscar Zambrano, del Hull City de Inglaterra, son las principales novedades en la lista de 25 convocados de Ecuador para los partidos ante la selección de Paraguay y de Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Campana, de 24 años, es el máximo goleador histórico de las Garzas y también fue el mayor anotador del Sudamericano Sub 20 en 2019. Hasta el momento, el delantero no obtuvo un lugar en el seleccionado absoluto. Por su parte, Zambrano, de 20 años, reemplaza a Carlos Gruezo y Jhegson Méndez, que sí estuvieron en la lista anterior de Sebastián Beccacece (vs. Brasil y Perú).

Además de Campana y Zambrano, sorprendió la citación del arquero suplente de Liga de Quito, Gonzalo Valle, de 28 años, quien es compañero de Alex Arce y quien está superando una cirugía que ha impedido pelear la titularidad con Alexander Domínguez, quien por segundo combo consecutivo está fuera del combinado nacional a pesar de que fue titular de La Tri en los últimos meses.

El primer juego de La Tri en la ventana de octubre será contra la Albirroja de Gustavo Alfaro: el jueves 10, a las 18:00, hora de nuestro país, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito. Posteriormente, visitará a Uruguay, que está en medio de una turbulencia por las declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa, el martes 15, a las 20:30.

Ecuador: Los 25 convocados de Sebastián Beccacece

Arqueros: Hernán Galíndez (Huracán-ARG), Gonzalo Valle (Liga de Quito) y Moisés Ramírez (Independiente del Valle).

Defensores: Piero Hincapié (Bayer Leverkusen-GER), Willian Pacho (París Saint-Germain-FRA), Félix Torres (Corinthians-BRA), Pervis Estupiñán (Brighton-ING), Jhoanner Chávez (Lens-FRA), Ángelo Preciado (Sparta Praga-CHE), Cristian Ramírez (Ferencváros-HUN), Xavier Arreaga (New England Revolution-USA) y Joel Ordóñez (Brujas-BEL).

Mediocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea-ING), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Óscar Zambrano (Hull City-ING), Kendry Páez (Independiente del Valle), Jeremy Sarmiento (Burnley-ING), Pedro Vite (Vancouver Whitecaps-CAN) y Jhon Yeboah (Venecia-ITA) .

Delanteros: Enner Valencia (Internacional-BRA), Gonzalo Plata (Flamengo-BRA), Jhon Mercado (AVS-POR), Kevin Rodríguez (Saint-Gilloise-BEL), Leonardo Campana (Inter Miami-USA) y Alan Minda (Círculo de Brujas-BEL).