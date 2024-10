Alerta selección de Paraguay: Los tres futbolistas en capilla...

Paraguay visita el jueves (18:00) a Ecuador en el inicio del segundo combo del año por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja arranca en zona de repechaje mundialista, pero depende de sí misma para acabar en puestos de clasificación directa. Para medir a la Tri en el Rodrigo Paz Delgado de Quito, Gustavo Alfaro tiene disponible a 25 de los 27 convocados.

Lea más: Selección de Paraguay: Las dos bajas de Gustavo Alfaro vs. Ecuador

Alfaro no solo espera terminar el partido con un triunfo si no que también, quiere evitar perder a otros jugadores por tarjetas amarillas. El DT, que no cuenta con Junior Alonso y Diego Gómez por suspensión para medir a los ecuatorianos, tiene en capilla a tres futbolistas: Juan José Cáceres, Damián Bobadilla y Andrés Cubas, todos considerados titulares en el combinado nacional.

Venezuela, el segundo rival en el combo

Si uno de los tres es nuevamente amonestado, no estará en el cotejo frente a Venezuela, el segundo adversario en esta Fecha FIFA. El duelo contra la Vinotinto, con Alonso y Gómez ya habilitados, es el martes 15 de octubre, a las 20:00, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. Los caribeños también son rivales directos en lucha por un boleto a la próxima Copa del Mundo.