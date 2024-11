Paraguay cierra el año frente a Bolivia con la altura de 4.150 metros como el principal rival

La selección de Paraguay despide el año en los 4.150 metros de la ciudad de El Alto. La Albirroja enfrenta hoy a Bolivia por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Cinco días después de la remontada y victoria 2-1 sobre Argentina, la campeona del mundo, los dirigidos por Gustavo Alfaro juegan a las 17:00, en el estadio Municipal. Arbitra el uruguayo Andrés Matonte.

Independientemente a cualquier resultado en suelo boliviano, el combinado nacional tiene asegurado terminar el 2024 en zona de clasificación mundialista. De todas maneras, el objetivo es ampliar la diferencia en la tabla de posiciones sobre la Verde y Venezuela (visita a Chile en el estadio Nacional), rivales directos en la pelea por un boleto a la próxima Copa del Mundo.

Gustavo Alfaro y el ciclo invicto en Paraguay

El radical cambio con la llegada de Gustavo Alfaro posicionó al seleccionado en el sexto lugar con 16 unidades. Luego de la humillante Copa América 2024 y la salida de Daniel Garnero, el ciclo del entrenador de 63 años suma 3 victorias y 2 empates: 0-0 vs. Uruguay, 1-0 vs. Brasil, 0-0 vs. Ecuador, 2-1 vs. Venezuela y 2-1 vs. Argentina entre los tres combos de la temporada.

Gustavo Alfaro: cambio de sistema y de hombres

Gustavo Alfaro planifica variantes de jugadores y de esquema para visitar a Bolivia en El Alto. Sin Omar Alderete ni Andrés Cubas, ambos suspendidos por tarjetas amarillas, pero con la vuelta de Juan José Cáceres, el técnico argentino retoca la alineación que superó a Argentina en la ronda pasada: apuesta por una línea de cinco en defensa y en el ataque arranca Alfio Oviedo.

Bolivia y “una final” ante la selección de Paraguay

Bolivia considera el encuentro vs. Paraguay como una final. El aumento de cupos (de 4,5 a 6,5) para Conmebol (el siguiente Mundial será de 48 selecciones) abrió la oportunidad para que la Verde retorne al certamen después de clasificar por última vez a Estados Unidos 1994. La Albirroja es uno de los rivales a vencer para que el cuadro de Óscar Villegas sueñe con la Copa del Mundo.

Bolivia vs. Paraguay: Los detalles del partido