¿Qué dijo el DT de Bolivia sobre el encuentro frente a Paraguay?

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Bolivia en los 4.150 metros de altura de El Alto por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Con la Verde disputando una “final” por el sueño de regresar a una Copa del Mundo, la Albirroja tiene como objetivo sostener el invicto de Gustavo Alfaro y si es posible, lograr una triunfo para aumentar la ventaja en zona de clasificación mundialista.

Lea más: Bolivia vs. Paraguay hoy, EN VIVO por las Eliminatorias 2026

El entrenador Óscar Villegas habló en la víspera del partido, destacó la solidez defensiva del seleccionado guaraní y advirtió que manejan varias opciones para atacar. “Paraguay es una selección que defiende bien, pero tenemos varias opciones para atacar, tenemos variantes, no es cuestión de tirar centros, no es lo nuestro, vamos a intentar fórmulas”, expresó el boliviano.

Bolivia, 2 triunfos desde la localía en El Alto

“Nosotros tenemos nuestro plan de partido en el que vamos a buscar en ese tiempo poder penetrar la defensa de Paraguay. Tenemos variables como las hemos tenido en los anteriores partidos de local”, explicó el DT, recordando los triunfos 4-0 sobre Venezuela y 1-0 ante Colombia, ambos en el estadio Municipal El Alto, durante los combos anteriores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No he venido a hablar de las estadísticas de Paraguay, eso se analiza en el cuerpo técnico y solo se da algunos insumos a los jugadores de lo que ellos pueden presentar como equipo”, continuó Villegas, quien asumió en julio de este año después de las etapas del argentino Gustavo Costas, el actual técnico de Racing de Avellaneda, y el brasileño Antonio Carlos Zago.

Óscar Villegas y el sueño de volver al Mundial

“Cuando empecé y me preguntaron si ofrecía ir al Mundial, yo les dije que solo quería ganarle a Venezuela, después a Chile… después a Paraguay. Hemos ido partido tras partido, intentado hacer lo mejor posible”, manifestó el estratega con pasado en Always Ready y Bolivia. Desde Estados Unidos 1994, Bolivia no ha clasificado a una Copa del Mundo.

Lea más: La formación de Bolivia para enfrentar a Paraguay en El Alto