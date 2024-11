Paraguay: Los próximos rivales y cuándo es el siguiente combo de Eliminatorias Sudamericanas

La selección de Paraguay igualó 2-2 con Bolivia en los 4.150 metros del Municipal de El Alto por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja culminó el año sumando 12 de 18 puntos posibles, con un invicto de 3 empates y 3 victorias en la era Gustavo Alfaro y en puestos de clasificación directa a la próxima Copa del Mundo.

Sin combos por el resto del 2024, el clasificatorio mundialista volverá en el primer semestre de 2025. La siguiente ventana está programada para el mes de marzo y el combinado nacional disputará el primer partido en condición de local y jugará el segundo de visitante, el mismo orden que este último, con triunfo 2-1 a Argentina y el empate con la Verde.

Paraguay: los rivales en el combo de marzo

Entre el jueves 20 y martes 25, Paraguay recibirá a Chile en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y enfrentará a Colombia en el estadio Metropolitano de Barraquilla. Con 17 puntos, en el sexto lugar de la tabla de posiciones, el seleccionado guaraní tiene ventaja de 8 unidades sobre la Roja, noveno con 9 (fuera del Mundial 2026), y está a 2 del Tricolor, cuarto con 19.

Paraguay: Los combos de junio y setiembre

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 disputarán el resto de los combos desde junio hasta setiembre: el camino de Paraguay hacia el sueño de clasificar al Mundial continuará en el sexto mes del 2025 con vs. Uruguay de local y vs. Brasil de visitante. Posteriormente, culminará la competencia de selecciones con vs. Ecuador de local y vs. Perú de visitante.