Robert Harrison: “Estamos en un camino en el que los jugadores creen en el entrenador”

Robert Harrison visita ABC Color y habla por primera vez con el Cardinal Deportivo después del renacer de la selección de Paraguay con la llegada de Gustavo Alfaro. El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) pasó del fracaso histórico en la Copa América 2024 al mejor momento de su período, con la Albirroja en zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Harrison reveló que una vez tomada la decisión de cambiar a Daniel Garnero el elegido fue el nacido en la ciudad argentina de Rafaela. “Siempre estuvo en carpeta Gustavo Alfaro, pero como no era un técnico de selección no lo buscamos. Pero después llega a Ecuador y hace una excelente campaña”, explicó, puntualizando que el argentino de 62 años siempre estuvo en la mira.

“En la Copa América nos saludamos, no nos conocíamos personalmente, y en ese momento le dije a Justo Villar que le pregunte sobre su situación”, empezó Harrison sobre cómo inició las conversaciones con Alfaro. “Hablamos por teléfono. Fue algo muy incipiente, porque el profe Alfaro es una persona muy respetuosa, y ahí comenzó”, añadió.

“Me dijo que quería dirigir solo dos selecciones”

“Hubo la oportunidad de hablar conmigo y ahí yo viajé automáticamente para hablar con él cara a cara. Él me dijo que solamente dos selecciones quería dirigir, que eran la paraguaya y la uruguaya”, desveló Robert Harrison, quien terminó contratando a Alfaro poco antes del primer combo del año por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 (0-0 vs. Uruguay y 1-0 vs. Brasil).

