Gustavo Alfaro compartió su balance tras las pruebas ante Grecia y Marruecos

Alfaro comenzó reconociendo que, en el contexto de selecciones, el tiempo siempre es un recurso escaso, pero valoró la jerarquía de los rivales enfrentados en suelo europeo. “Terminó la gira de Europa y, con ella, la última fecha FIFA de preparación y pruebas. Siempre va a faltar tiempo; la Selección es así. Le agradezco a la APF por los amistosos valiosos que pudimos concretar después de la clasificación a la Copa del Mundo. Fueron demandantes y exigentes. El único modo de crecer es nivelarse para arriba; eso lo intentamos. Como siempre, me quedan en las conclusiones cosas en el debe y en el haber”.

Uno de los puntos más destacados por el entrenador fue la entrega del plantel, el argentino subrayó que la Albirroja está en un proceso de apertura para nuevos talentos, sin descuidar el sentido de pertenencia histórico del fútbol paraguayo. “La actitud de los jugadores y del grupo no se negocia: nos ponemos nuestra camiseta y el compromiso aflora, tanto como la solidaridad. Seguimos construyendo una identidad sobre las necesidades y nuestra historia. Hicimos lugar a jugadores que buscaban un espacio para estar y mostrarse; hay otros que, a base de rendimientos, siguen luchando”.

De cara a la cita máxima, el técnico fue tajante sobre las áreas de mejora técnica. Según su visión, la fortaleza en las áreas será el factor determinante para que Paraguay pueda competir al más alto nivel. “Si algo me enseñaron los Mundiales que vi y participé, es que si se quiere llegar lejos, se debe ser fuerte en las dos áreas. Y en eso estamos: trabajando, analizando, evaluando y proyectando, como siempre, corriendo detrás de la necesidad. Hay cosas que fueron buenas y otras tantas que hay que corregir. Lo desean los jugadores, lo desea el país, lo deseamos todos. Y siento que, juntos, lo podemos lograr”.

Finalmente, el mensaje del “cazador de utopías imposibles” cerró con un llamado a la resiliencia y al trabajo arduo, recordando la responsabilidad que conlleva representar al país: “A trabajar con determinación y persistencia. La historia nos obliga y el fútbol nos desafía”.