Julio Enciso: “Yo quiero que Paraguay siempre esté arriba, que se lo respete como tal”

Esta estructura busca dar continuidad al camino formativo con citas continentales y globales de primer nivel, como el próximo Mundial y Festival Sub 15 de la FIFA 2026, donde la selección juvenil paraguaya competirá este mes de octubre en Azerbaiyán. En una entrevista concedida a la FIFA, la actual estrella de la selección paraguaya dejó sus reflexiones sobre la importancia de representar al país, las oportunidades para los más jóvenes, el sueño del Mundial 2030 y las instalaciones de elite en el predio albirrojo para los juveniles.

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La exigencia de vestir la Albirroja y el escaparate juvenil

Para la estrella paraguaya, vestir la camiseta nacional implica una motivación única vinculada a las metas familiares y profesionales, pero también representa una exigencia indispensable para proyectarse hacia los máximos escenarios del fútbol internacional: “El hecho de jugar un Mundial (de la FIFA) con la selección mayor y cumplir el sueño mío y el sueño de mi abuelo, que está en el cielo, algo más grande que uno lo puede conseguir. Pero sí, creo que es muy importante porque también eso ayuda a que cada futbolista, cada jugador, también se desarrolle jugando esas competiciones, que son muy importantes, y más todavía un Mundial (Sub-15 de la FIFA). Que creo que las exigencias van más allá, porque ahí te están mirando de todo el mundo: todos los clubes, el técnico de la selección mayor también, y ahí hay una presión también muy linda la cual te acerca más a cumplir tu sueño”.

Paraguay, coanfitrión del Mundial 2030

Con la mirada puesta en el hito histórico que significará albergar partidos de la Copa Mundial 2030, el atacante expresó la ilusión que genera este certamen y la preparación necesaria para estar a la altura del desafío de ser coanfitriona: “Es un sueño, es un sueño. La verdad que todavía no quiero tenerlo muy presente porque tenemos muchas competencias todavía que vienen, pero creo que es algo único. Es algo único. Es algo que nosotros, como país, siempre deseamos: que el Mundial (de la FIFA) se pueda jugar en nuestro país también. Y creo que tenemos que prepararnos de la mejor manera para poder estar a la altura, y eso es lo que vamos a hacer, para que nuestro país y toda la gente de nuestro país se lleve ese hermoso recuerdo de que se ha jugado un Mundial (de la FIFA) ahí”.

Las competencias internacionales a temprana edad

Enciso valoró la competitividad y el aprendizaje constante que brindan los torneos juveniles internacionales, remarcando que la experiencia en la cancha es fundamental para moldear el crecimiento deportivo desde las categorías inferiores: “Creo que es bastante el impacto que puede tener en cualquier futbolista. Es bastante porque, como digo, te da la oportunidad de mostrarte. Obviamente, de seguir aprendiendo, porque creo que un futbolista nunca deja de aprender, por más que haya jugado millones de Mundiales (de la FIFA) y haya estado bastante tiempo en la selección; creo que un jugador nunca deja de aprender. Y creo que, en esa edad, y más todavía cuando hay competencias así de seguidas, son muy motivantes, y también se desarrolla el futbolista de la mejor manera y gana experiencia. Creo que es muy importante”.

Crecimiento e infraestructura en el fútbol nacional

Al analizar el trabajo de la dirigencia y la inversión realizada en el predio albirrojo, el futbolista resaltó el salto cualitativo de la APF y la importancia del trabajo institucional para elevar el estatus de la selección: “Creo que ahí también se ve el fruto de todo el trabajo que vino haciendo la selección, el presidente, todos los dirigentes. Es un lindo ejemplo sobre el que tenemos que seguir creciendo, porque creo que es una motivación muy linda y yo, personalmente, quiero que Paraguay siempre esté arriba, que a Paraguay se lo respete como tal, y creo que es el camino que tenemos que seguir. El hecho de seguir creciendo en todos los sentidos, y creo que ese es el mayor objetivo de la selección, de nosotros como jugadores y también del cuerpo técnico. La formativa, también, que ha crecido muchísimo. Entonces, es un lindo desafío que tenemos también como país en el fútbol. Creo que es el camino que tenemos que seguir”.

Un mensaje para las canteras del país

Finalmente, dirigió un mensaje directo a las nuevas generaciones de futbolistas, instándolos a sacar el máximo provecho del cuerpo técnico y de los recursos de primer nivel que hoy están a su disposición en el Cardif: “Todo lo que se ha construido, la infraestructura que hay hoy en día creo que es de elite, entonces nada más decirles que lo aprovechen, que lo utilicen, que utilicen a cada profesional que tengan al lado. Que escuchen todos los consejos que cada entrenador o que cada profesional les dé, porque creo que eso es fundamental porque también ellos son el futuro de la selección, y uno cuando está en la selección siempre quiere que a la selección le vaya bien. Para que nosotros podamos lograr competirles a grandes selecciones, creo que necesitamos que cada jugador esté en un nivel muy alto, entonces esas cosas ayudan bastante a que uno lo pueda lograr”.

Fuente: FIFA