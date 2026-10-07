Paraguay avanza un puesto en el ranking FIFA

En su paso por Estados Unidos, la Albirroja también sumó rodaje con una victoria en el amistoso de entrenamiento ante el New York Red Bull, un duelo de fogueo que, aunque no otorga unidades para la tabla global, sirvió para afinar piezas.

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El impacto de las victorias oficiales en esta ventana FIFA no tardó en reflejarse en la actualización del ranking mundial, que confirmó el avance albirrojo de la posición 34 al puesto 33 a nivel global. “Continuamos avanzando juntos, con la mirada puesta en todo lo que se viene”, celebró la cuenta oficial de la selección en redes sociales tras conocerse la nueva clasificación.

Seguimos escalando 🙌



La #Albirroja ⚪️🔴 alcanza el puesto 33 del Ranking FIFA en la nueva actualización de la clasificación mundial.



Continuamos avanzando juntos, con la mirada puesta en todo lo que viene 🔜#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/erqineT4Mi — Selección Paraguaya (@Albirroja) October 7, 2026

La progresión sostenida del combinado guaraní desde la asunción del “Cazador de Utopías Imposibles” en agosto de 2024 resulta indiscutible. En este lapso, el equipo escaló 29 puestos combinando buenas actuaciones en las Eliminatorias Sudamericanas, una histórica participación en la Copa del Mundo 2026 —donde alcanzó los cuartos de final— y los compromisos amistosos.

Panorama internacional: Movimientos telúricos en la cima global

Mientras la Albirroja festeja su repunte, el mapa del fútbol mundial sufrió modificaciones en la parte más alta de la clasificación publicada este miércoles, tras la intensa actividad de la ventana internacional de septiembre y octubre.

El gran salto dentro del Top 10 lo dio Portugal, que trepó dos escalones para instalarse en el quinto puesto tras una marcha perfecta de cuatro victorias en la Liga de Naciones (1-0 a Gales, 2-1 y 2-1 a Noruega, y un vibrante 4-2 ante Dinamarca). En contrapartida, Brasil y Marruecos cedieron un peldaño cada uno, siendo estos los únicos movimientos registrados entre los diez mejores del planeta.

En la cúspide, España —flamante campeona del mundo— estira su ventaja en la cima con 2.011,57 puntos, respaldada por un arranque furioso en la Liga de Naciones (3-2 a Inglaterra, 4-1 y 2-1 a Croacia, y 3-1 a Chequia). La segunda plaza le pertenece a Argentina con 1.972,80 puntos, consolidada tras superar 3-0 a Benín en una noche cargada de emotividad por ser el último partido de Lionel Messi con la Albiceleste.

El podio lo completa Francia en el tercer lugar con 1.958,86 puntos bajo la dirección técnica de Zinédine Zidane, gracias a tres festejos en cuatro presentaciones continentales, mientras que Inglaterra se mantiene al acecho en la cuarta casilla con 1.925,59 unidades.