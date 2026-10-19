Gustavo Alfaro y la actualidad del fútbol paraguayo: “En el macro, todavía la situación está igual”

El estratega argentino fue directo al señalar que, tras evaluar nuevamente el torneo local, los parámetros se mantienen estables respecto al informe que presentó el año pasado, advirtiendo que “hay mucho trabajo por delante” y que un proyecto de esta magnitud debe ser “un proyecto de país”.

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Radiografía del jugador local y las estructuras

Alfaro recordó que ya había advertido sobre realidades similares en etapas anteriores de su carrera —como su paso por Costa Rica—, donde optó por transparentar un panorama crudo para evitar consecuencias negativas a futuro. “Nosotros volvimos a evaluar ahora el fútbol local y prácticamente están en los mismos parámetros; o sea que algunos están un poquitito por arriba, otros están por debajo, pero los parámetros siguen igual. Entonces uno entiende que obviamente hay cosas que puedan ser diferentes, pero en el macro todavía la situación está igual”.

El cazador de utopías remarcó que el tiempo de trabajo en fecha FIFA es sumamente escaso (42 días al año), por lo que abogó por articular esfuerzos conjuntos entre los clubes y la selección para potenciar el nivel competitivo.

Una meta ambiciosa y autocrítica internacional

Con la mira puesta en elevar la vara del fútbol paraguayo, el seleccionador propuso un objetivo a mediano plazo y reconoció falencias en la exportación de talento.

En cuanto al gran objetivo a nivel de clubes, Alfaro señaló: “A mí me gustaría poner una meta entre todos: que dentro de tres años, siempre esté entre los cuatro finalistas de una Copa Sudamericana o una Copa Libertadores un equipo paraguayo, y ojalá que eso lo podamos conseguir, porque eso va a llevar el nivel hacia arriba”.

Por otro lado, respecto a la autocrítica con los juveniles y el exterior, expresó: “Los primeros autocríticos somos nosotros; o sea, yo después de haber jugado la Copa del Mundo digo: ¿por qué nada más que cuatro jugadores paraguayos en Europa?, de los cuales el otro día por suerte pudo debutar Orlando Gil (...) Hay que volver a generar esa sensación de que el jugador paraguayo es confiable”.

Un proyecto integral de selecciones

Para finalizar, Alfaro valoró positivamente el trabajo que se viene realizando en las categorías menores y abogó por una línea de trabajo transversal: “Estoy muy conforme con lo que se está haciendo en formativas; la verdad que se está trabajando realmente muy bien. Y la idea es un poco hacer que la selección sea una sola: que en la selección, desde el femenino a una formativa a la mayor, estemos todos involucrados dentro de lo mismo y que ojalá que eso derrame también para que en el fútbol paraguayo estemos todos involucrados en lo mismo”.