Humberto García: “ha quedado un sabor no muy bueno en el vestuario”

García reflexionó sobre el rendimiento de su equipo, destacando el esfuerzo, pero también señalando aspectos a mejorar. “Ha quedado un sabor no muy bueno en el vestuario, porque la idea nuestra era sumar de a tres. Hicimos un gran esfuerzo para conseguirlo, no lo pudimos hacer. Intentaremos mejorar en todo lo que respecta al volumen del juego, porque creo que nos faltó un poquito más de juego el día de hoy. Defendimos bien, eso está bueno, creamos situaciones buenas de gol también, lastimosamente no las hemos aprovechado, pero me quedo con eso. Fue que hemos creado las situaciones de gol y que en defensa hemos trabajado bastante bien”, sentenció el DT, resaltando la capacidad de generar peligro y la solidez defensiva a pesar del resultado.

El técnico también detalló los desafíos enfrentados durante el partido, incluyendo las vicisitudes que obligaron a realizar variantes en la complementaria. “Tuvimos que hacer dos cambios nuevamente por el tema de las tarjetas. El primer tiempo también fue un partido correcto, solamente que corrimos de más detrás de la pelota. Muchas situaciones no tuvimos, tampoco las de Olimpia. Nosotros tuvimos dos bastantes claras de Kevin Isa Luna y la otra de Tomás Lezcano, pero no las hemos aprovechado, y contra equipos como Olimpia hay que aprovechar esos momentos porque oportunidades no tenés muchas. Y me gustó el segundo tiempo porque los que entraron de variantes pusieron las máximas ganas, la máxima actitud y con ese carácter nos fuimos para adelante y empatamos de buena manera”, explicó García, valorando la mentalidad de sus dirigidos en la etapa complementaria.

El “Botellón” profundizó en el plan táctico implementado para contener al ataque franjeado. “Hoy nuevamente nos tocó defender bien por la manera que juega Olimpia, porque sus extremos hacían las diagonales y se iban sobre los centrales. Entonces decidimos ponerle a ‘Polaco’ (Julio González) por dentro para poder atajarle a Leguizamón, que Hugo le agarrara a Alcaraz y era líbero, y viceversa del otro lado. Sabíamos que sus laterales nos atacaban bien, entonces los atajamos con Aranda. Lastimosamente, corríamos de más detrás de la pelota y al recuperarla ya no teníamos aire para contragolpear. Eso corregimos en el segundo tiempo y creo que tuvimos mejores llegadas hacia el arco rival”, detalló sobre los movimientos defensivos y la mejora ofensiva tras el descanso.

Finalmente, el estratega abordó la exigencia física de su plantel y los próximos desafíos en el calendario. “Sí, los jugadores están cansados por el gran esfuerzo que han hecho. Y por jerarquía, por plantel, siempre los candidatos son Cerro Porteño, Olimpia, Libertad, Guaraní. Entonces, en estas primeras fechas ya hemos jugado contra Cerro, hemos jugado contra Olimpia. Ahora nos tocan de seguido dos candidatos como Guaraní y Libertad. Entonces trataremos de recuperarlos bien a los jugadores para los siguientes partidos. Tenemos un plantel frondoso, también de calidad. Así que vamos a hacer el mayor esfuerzo para sumar en esos dos compromisos que se avecinan”, concluyó, mostrando su determinación ante el exigente tramo del campeonato que se avecina.