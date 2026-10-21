El insólito pedido de Sportivo Ameliano para el partido contra Olimpia

Sportivo Ameliano realizó un particular e insólito pedido a los trabajadores de prensa para el partido contra Olimpia por la fecha 16 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. La V Azulada de Roberto Nanni recibe el domingo 25 (10:00) al Decano de Pablo Vitamina Sánchez, único líder, en el Ameliano Villeta de la ciudad de Villeta.

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El club del Barrio Virgen del Huerto estableció un código de vestimenta para periodistas y fotógrafos, tanto hombres como mujeres. El Departamento de Prensa solicitó vestir sport elegante. ¿La razón? “Es un club de familia con valores y en todos los partidos de local están nuestros chicos de la escuela de fútbol con sus padres en las gradas”, expresó.

“Mantener un ambiente profesional”

“Con el objetivo de mantener un ambiente profesional, respetuoso y acorde a la imagen institucional del club, solicitamos a todos los fotógrafos y periodistas cumplir con el siguiente código de vestimenta”, explicó Ameliano en un flyer, en el que muestran cómo los periodistas y fotógrafos (y qué está prohibido) deben vestir para la cobertura del encuentro.