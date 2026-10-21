El picante cruce de Ángel Romero con Thiago Méndes: “Rompela ahora”

Boca Juniors es el primer finalista de la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize remontó el 0-1 de la Bombonera, derrotó 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná de Río de Janeiro y clasificó al partido por el título con un global de 3-2. Después del pitazo final de Jesús Valenzuela, Ángel Romero fue protagonista de un picante cruce con Thiago Méndes.

Lea más: Boca Juniors eliminó a Vasco da Gama en el Maracaná y es finalista

Méndes había realizado una publicación en redes sociales luego de la victoria brasileña en Buenos Aires. El jugador mostró una imagen generada con inteligencia artificial en la que sujetaba y rompía el escudo del club argentino. El posteo fue viral y generó el enojo del mundo Boca. Y por esta razón, el futbolista paraguayo buscó al volante del Almirante.

"RASGA AGORA" 😱 O Romero cobrou o Thiago Mendes após o jogo e o clima esquentou! Após a vitória do Vasco no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana contra o Boca Juniors, o volante do Cruzmaltino republicou uma arte em que ele aparecia rasganto o escudo do clube argentino.… pic.twitter.com/EpKXR10bD0 — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) October 21, 2026

Ángel Romero a Thiago Méndes: “Rompela ahora”

En medio de los empujones entre los jugadores de ambos equipos al finalizar la revancha, Romero cruzó a Méndes: “Rompela ahora, rompela ahora”, expresó el ex Cerro Porteño, haciendo movimientos con la mano y mostrando el escudo en la camiseta, al capitán carioca, que respondió con gestos y posteriormente continuó caminando hacia el vestuario.