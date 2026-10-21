El presidente de Ameliano y el insólito pedido a periodistas: “Es una locura”

Insólito: el Departamento de Prensa de Sportivo Ameliano estableció un código de vestimenta a los periodistas y fotógrafos para el partido contra Olimpia. Pero aún más, el presidente del club habló con el Cardinal Deportivo y aseguró que no estaba en conocimiento del pedido hasta que la situación generó revuelo. “Publicaron sin autorización”, contestó Héctor Melgarejo.

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“Pasé un malestar. Es una locura. Publicaron sin autorización. No es lo que pregonamos en el Sportivo Ameliano. Pido disculpas. Nosotros, con los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, que siempre nos acompañan, valoramos mucho el trabajo que realizan”, explicó Melgarejo, quien dejó en claro que los profesionales de medios de comunicación “pueden ir como van normalmente”.

¿Qué pidió el Departamento de Prensa de Sportivo Ameliano?

El club del Barrio Virgen del Huerto estableció un código de vestimenta para periodistas y fotógrafos, tanto hombres como mujeres. El Departamento de Prensa pidió vestir sport elegante. ¿La razón? “Es un club de familia con valores y en todos los partidos de local están nuestros chicos de la escuela de fútbol con sus padres en las gradas”, contó la institución.

“Con el objetivo de mantener un ambiente profesional, respetuoso y acorde a la imagen institucional del club, solicitamos a todos los fotógrafos y periodistas cumplir con el siguiente código de vestimenta”, explicó Ameliano en un flyer, en el que muestran cómo los periodistas y fotógrafos (y qué está prohibido) debían vestir para la cobertura del encuentro.