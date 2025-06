Tito Torres se despide del Sportivo Luqueño

Iván Arturo Torres (34 años), mediocampista ofensivo devenido lateral izquierdo, llegó al Sportivo Luqueño en julio del 2024, con la expectativa de salir campeón. Sin embargo, las cosas no salieron, ni individual ni colectivamente.

“Hoy me toca despedirme de este gran club @spluquenoficial. Muchas gracias a los dirigentes, entrenadores, staff y compañeros que me trataron y me hicieron sentir de la mejor manera. Me sentí como en casa. Les deseo siempre lo mejor para lo que viene y muchos éxitos”, posteó Tito Torres.

El atleta disputó 45 partidos con la casaca auriazul, 22 en el segundo semestre del 2024 y 23 en el primero de este 2025.

Luqueño fue el quinto club en la carrera de Torres, después de Cerro Porteño, Olimpia, Colón de Santa Fe y Goiás.