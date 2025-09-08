Luqueño: Complicado presente auriazul

El Sportivo Luqueño, en baja deportiva, viene de caer contra Olimpia y Guaraní, bajando considerablemente su promedio. Si bien no tiene problemas en cuanto al descenso, en el 2026 podría complicarse si no levanta cabeza.

Tras el último resultado adverso, por 3-2, que se dio después de alcanzar una ventaja de dos goles, el orientador Julio César Cáceres no asistió a la conferencia, molesto por la actitud de sus dirigidos. El auxiliar Francisco Esteche fue el que dio sus impresiones luego del doloroso traspié.

El conductor del Sportivo habría dicho en el vestuario del 12 de Octubre: “Si soy yo el problema, díganme”, visiblemente enojado por la derrota contra el Cacique, que demostró una enorme superioridad.

El principal problema del plantel auriazul es el déficit físico, que impide aguantar los partidos. El sábado, Luqueño jugará con Libertad en Itauguá, a las 19:00.