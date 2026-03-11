Néstor Camacho apunta al trono de Sasá: “empiezo a soñar con eso”

La vigencia de Néstor Camacho queda evidenciada, con una estadística que crece prácticamente domingo tras domingo. Con su reciente tanto ante Nacional, el delantero de la Cruz Amarilla alcanza la cifra de 144 goles en el profesionalismo, quedando a solo 16 anotaciones de igualar la marca histórica de Santiago Salcedo, quien ostenta el récord de 160 goles.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el futbolista oriundo de Villa Florida se sinceró sobre lo que representa estar en el podio de los artilleros legendarios de nuestro fútbol. A pesar de la cercanía con el récord, mantiene los pies sobre la tierra. “Estamos tan cerca que ya empiezo a soñar con eso, pero no es realmente una prioridad. Mi idea es seguir jugando, mantener mi nivel y aportar a mi equipo. Si después se dan los números, bienvenido sea”, confesó el atacante.

El delantero reveló que su meta es extender su carrera profesional hasta los 40 años, siempre y cuando el físico acompañe la ambición. “Mi idea siempre fue llegar hasta los 40 años; llegar bien, en plenitud y físicamente entero. Pero estamos bien, me siento bastante bien, cómodo y con mucha confianza. Estoy en una institución donde me brindan mucha confianza, y eso es lo importante. Yo voy paso a paso, semestre a semestre, estos últimos años he ido torneo a torneo, lo que puedo decir es que me siento con mucha confianza; sigo sumando aportes de asistencias y goles para ayudar a mi equipo", expresó.

El ranking de los máximos artilleros de la Primera División del fútbol paraguayo muestra una batalla activa. Actualmente, el podio es liderado por Santiago Salcedo con 160 tantos, seguido ahora de cerca por Néstor Camacho con 144. En la tercera posición aparece Fernando Fernández de Guaraní, quien con 139 goles también acecha los puestos de vanguardia.

El cuarto lugar pertenece a Óscar “Tacuara” Cardozo, quien registra 137 anotaciones y, pese a estar actualmente sin club, aún no oficializó su retiro. El selecto grupo lo cierra el ya retirado Hernán Rodrigo López, con 127 gritos sagrados. Con tres jugadores del “Top 5” todavía en actividad o con posibilidades de volver al ruedo, la historia del fútbol paraguayo se sigue escribiendo fecha tras fecha. Por ahora, el camino está trazado para Camacho: 16 goles lo separan de ostentar el título de máximo artillero del fútbol paraguayo.