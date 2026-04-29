Cristal triunfa ante Junior para asaltar la cima del grupo de Cerro Porteño

El Estadio Alejandro Villanueva fue testigo de una noche consagratoria para Sporting Cristal. El conjunto rimense derrotó con autoridad por 2-0 a Junior de Barranquilla, un resultado que lo catapulta al liderato provisional de su zona en la Copa Libertadores y profundiza la crisis del equipo colombiano. Con goles del argentino Santi González y el juvenil Catriel Cabellos, los dirigidos por el club del Rímac aprovecharon las circunstancias de un partido que cambió radicalmente tras una temprana expulsión en la visita.

El inicio del encuentro mostró a un Junior ambicioso y punzante. Con un Teófilo Gutiérrez encendido en el ataque, el “Tiburón” generó peligro constante e incluso reclamó un penal por una supuesta mano de Luis Iberico; sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro decidió desistir de la sanción. El destino del partido se selló definitivamente a los 21 minutos, cuando una durísima falta de Jermein Peña sobre Miguel Araujo dejó al equipo barranquillero con diez hombres. A partir de allí, el monólogo fue celeste: Sporting Cristal se animó a presionar, mientras que la visita comenzó a sufrir para resistir en defensa, inquietada constantemente por los remates de larga distancia de Yoshimar Yotún.

Pese al dominio local, el grito de gol se hizo esperar hasta la segunda mitad. A los 53 minutos, Santi González se reivindicó con una anotación gestada tras una gran asistencia de Luis Iberico, quien controló el balón con el pecho para dejar al argentino en posición de remate. El entrenador Alfredo Arias intentó reaccionar moviendo el banco de Junior, lo que le permitió recuperar la iniciativa y arriesgar más en ofensiva, pero esa ambición dejó al equipo expuesto en el fondo. Justo cuando el partido moría, en el minuto 90, Catriel Cabellos puso la guinda al triunfo con una vistosa maniobra individual que sentenció el 2-0 definitivo.

Resulta curioso el presente de Cristal: mientras que en la Liga 1 se mantiene rezagado por las derrotas en las últimas fechas, en la Copa Libertadores firma su mejor rendimiento reciente con 6 unidades. Ahora, el club peruano aguarda expectante el cierre de la tercera jornada este miércoles, cuando Palmeiras visite a Cerro Porteño. El calendario internacional no da tregua y la cuarta fecha del Grupo F ya asoma en el horizonte: Sporting Cristal recibirá a Palmeiras en Lima el próximo 5 de mayo, mientras que Junior buscará salir del fondo ante Cerro Porteño el día 7.

Resumen del partido

Fuente: EFE