Ángel Romero: “Hay que respetar la camiseta, más aún la de Boca”

Boca Juniors eliminó a Vasco da Gama en Río de Janeiro y clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026. Ni bien finalizó el partido en el Maracaná, los jugadores del Xeneize fueron a increpar a Thiago Méndes, quien quedó en el centro de la polémica por una publicación que realizó en redes sociales después de la victoria 1-0 en la Bombonera.

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Ángel Romero fue uno de los que cruzó a Méndes en el campo de juego. A diferencia del resto, el futbolista paraguayo lanzó “rompela ahora” mientras el brasileño caminaba rumbo al vestuario. En zona mixta, el ex Cerro Porteño criticó al capitán del Almirante, que había posteado una imagen editada en la que rompía el escudo del club argentino.

¿Qué dijo Ángel Romero por la publicación de Thiago Méndes?

“Hay que respetar la camiseta; no solo la de Boca. Hay que respetar cualquier camiseta, más aún la de Boca, que tiene una historia muy grande. Esto no puede suceder. Es un jugador profesional”, señaló Romero, contestando en portugués, con los medios brasileños luego de la victoria 3-1 en la revancha de semifinales del certamen continental.