Superclásico

Cerro Porteño informó sobre el proceso de canje y venta de entradas

El Torneo Clausura ingresa en su recta de definición, en el que queda aún el último superclásico del año, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio La Nueva Olla, en Barrio Obrero. El enfrentamiento entre el Cerro Porteño y Olimpia, está programado para el domingo 19 de octubre, a las 17:30 (hora paraguaya).

Por ABC Color
08 de octubre de 2025 - 16:24
Jugadores de Cerro y Olimpia forman en un partido de la Primera División de Paraguay entre Cerro Porteño y Club Olimpia en el estadio La Nueva Olla en Asunción (Paraguay).
Jugadores de Cerro y Olimpia forman en un partido de la Primera División de Paraguay entre Cerro Porteño y Club Olimpia en el estadio La Nueva Olla en Asunción (Paraguay).Juan Pablo Pino

La organización del club Cerro Porteño comenzó a revelar los detalles para el público que desea acudir al partido. El proceso de canje de entradas, exclusivo para los socios de la institución, dio inicio este miércoles y continuará habilitado hasta el día viernes. Una vez finalizado este periodo de prioridad para los afiliados, la venta de boletos al público en general será abierta a partir del sábado 11 de octubre. De esta manera, se busca asegurar un proceso de acceso ordenado y equitativo para todos los aficionados.

Lea más: Derlis González sintió una molestia en la rodilla y es baja por el resto...

La dirigencia azulgrana, mediante las cuentas oficiales del club en redes sociales, fijó una lista de precios para los distintos sectores del coliseo, buscando ofrecer opciones a las hinchadas. Las ubicaciones de Graderías (Norte y Novena) tienen un costo de 30.000 guaraníes, mientras que el sector de Platea asciende a G. 40.000. Los boletos para Preferencia se venderán a G. 100.000. Por otro lado, los sectores más exclusivos como Preferencia Vip y Benefactor cuestan G. 180.000, y la Preferencia Vip para Socios está a G. 120.000.

Precios de entradas para el Superclásico, lanzado por Cerro Porteño
Precios de entradas para el Superclásico, lanzado por Cerro Porteño

Además de los precios para sus propios sectores, el club local informó sobre las condiciones para la afición visitante. Los hinchas de franjeados que deseen presenciar el encuentro podrán adquirir sus boletos para el sector de gradería (gradería Pettengil). El costo para los aficionados del Decano será de G. 30.000, el mismo precio fijado para las graderías de la parcialidad local. El superclásico paraguayo implica un significativo despliegue en materia de organización y seguridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado