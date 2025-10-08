Cerro Porteño informó sobre el proceso de canje y venta de entradas

La organización del club Cerro Porteño comenzó a revelar los detalles para el público que desea acudir al partido. El proceso de canje de entradas, exclusivo para los socios de la institución, dio inicio este miércoles y continuará habilitado hasta el día viernes. Una vez finalizado este periodo de prioridad para los afiliados, la venta de boletos al público en general será abierta a partir del sábado 11 de octubre. De esta manera, se busca asegurar un proceso de acceso ordenado y equitativo para todos los aficionados.

La dirigencia azulgrana, mediante las cuentas oficiales del club en redes sociales, fijó una lista de precios para los distintos sectores del coliseo, buscando ofrecer opciones a las hinchadas. Las ubicaciones de Graderías (Norte y Novena) tienen un costo de 30.000 guaraníes, mientras que el sector de Platea asciende a G. 40.000. Los boletos para Preferencia se venderán a G. 100.000. Por otro lado, los sectores más exclusivos como Preferencia Vip y Benefactor cuestan G. 180.000, y la Preferencia Vip para Socios está a G. 120.000.

Además de los precios para sus propios sectores, el club local informó sobre las condiciones para la afición visitante. Los hinchas de franjeados que deseen presenciar el encuentro podrán adquirir sus boletos para el sector de gradería (gradería Pettengil). El costo para los aficionados del Decano será de G. 30.000, el mismo precio fijado para las graderías de la parcialidad local. El superclásico paraguayo implica un significativo despliegue en materia de organización y seguridad.

