Un Dakar sin covid en la cresta de la duna más alta

ARABIA SAUDÍ (Beto Rodríguez, especial para ABC Color). Cuando Marcelo Carballar del “Shakedown Team” me escribió por vez primera para confirmarme la aceptación de mi acreditación para el Rally Dakar 2022, jamás me hubiera imaginado que aquel solo sería un viaje de 15.000 kilómetros para pasarla en una habitación de hotel sacudido por el covid-19 que sin compasión me encerró desde el día uno, hasta el último día en el que solo pude ir a la rampa de llegada. Esta vez, sin dudas será un rally tendrá sus contrastes.