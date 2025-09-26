ABC Motor

4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Itá, sede de la sexta fecha del certamen

El Campeonato Nacional ASO Py, organizado por la Asociación de Pilotos Off-Road 4x4 Paraguay, tendrá su continuidad el próximo domingo 12 de octubre en Itá, con la disputa de la sexta fecha del calendario 2025, así lo confirmaron los directivos de la mencionada nucleación.

26 de septiembre de 2025 - 20:04
Iván Rizzi, Víctor Paredes y equipo celebran junto a la Nissan Patrol (TT1) la victoria en Ayolas.
El circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la Compañía Curupicayty, de la citada localidad, tendrá abiertos sus portones a partir de las 8:00, para que los aficionados ingresen al predio y busquen los mejores lugares con el objetivo de disfrutar con la familia y los amigos lo que será una competitiva jornada.

El precio de la entrada fue fijado por la organización en la suma G. 30.000, que incluye el estacionamiento dentro del predio.

Las categorías que estarán nuevamente en disputa serán las siguientes: la TT1, la TT2, la TT3, y la principal, TT4.

Momento de festejo, en Ayolas, de las mejores tripulaciones en la clasificación general.
Cabe recordar que la anterior fecha, la quinta, que se llevó a cabo en el circuito Playa Millenium, de la ciudad de Ayolas, fue ganada –en la clasificación general– por Junior Balbuena y Guido Vargas, a bordo de la siempre rendidora camioneta Mitsubishi Montero, quienes fueron escoltados por Albano y Brian Junghanns (Nissan Patrol) y Fabio Prush y Ángel Rojas (Tubular), respectivamente.

En las otras categorías, los demás ganadores fueron: en la TT1, Iván Rizzi y Víctor Paredes (Nissan Patrol); en la TT2, Luciano Orrego y Jorge Almada (Suzuki Vitara); en la TT3, Fernando Colmán y Suhelly Acosta (Mitsubishi Montero) y en la TT4, Junior Balbuena y Guido Vargas (Mitsubishi Montero).

