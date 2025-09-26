4x4 Off-Road/Aso de Pilotos: Itá, sede de la sexta fecha del certamen

El circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la Compañía Curupicayty, de la citada localidad, tendrá abiertos sus portones a partir de las 8:00, para que los aficionados ingresen al predio y busquen los mejores lugares con el objetivo de disfrutar con la familia y los amigos lo que será una competitiva jornada.

El precio de la entrada fue fijado por la organización en la suma G. 30.000, que incluye el estacionamiento dentro del predio.

Las categorías que estarán nuevamente en disputa serán las siguientes: la TT1, la TT2, la TT3, y la principal, TT4.

Cabe recordar que la anterior fecha, la quinta, que se llevó a cabo en el circuito Playa Millenium, de la ciudad de Ayolas, fue ganada –en la clasificación general– por Junior Balbuena y Guido Vargas, a bordo de la siempre rendidora camioneta Mitsubishi Montero, quienes fueron escoltados por Albano y Brian Junghanns (Nissan Patrol) y Fabio Prush y Ángel Rojas (Tubular), respectivamente.

En las otras categorías, los demás ganadores fueron: en la TT1, Iván Rizzi y Víctor Paredes (Nissan Patrol); en la TT2, Luciano Orrego y Jorge Almada (Suzuki Vitara); en la TT3, Fernando Colmán y Suhelly Acosta (Mitsubishi Montero) y en la TT4, Junior Balbuena y Guido Vargas (Mitsubishi Montero).